Attualità

SAN GIMIGNANO (SI) - UN GIARDINO OFFICINALE E UN FRUTTETO AL CARCERE

Maria Teresa Rabotti
Maria Teresa Rabotti
LIVE

Avere cura di un giardino officinale e di un frutteto. E’ il progetto realizzato al carcere di Ranza a San Gimignano in provincia di Siena grazie a Estra.
Nel dettaglio, l’attività ha previsto la messa a dimora di 200 piante officinali, scelte per le loro molteplici proprietà benefiche, con una particolare attenzione a quelle per il benessere urologico, aspetto di rilievo data la popolazione esclusivamente maschile dell’istituto. Nel complesso si tratta di specie tipiche del clima mediterraneo come achillea, assenzio, elicriso, lavanda, melissa e origano, selezionate per la loro compatibilità con il terreno locale e il valore ambientale. Nel frutteto, invece, hanno messo radici 100 piante di uva spina e ribes nero.

Articoli correlati

TOSCANA - REGALI, PER I TOSCANI SPESA IRRINUNCIABILE...

FIRENZE - MERCAFIR: PROSEGUE LA TRANSIZIONE VERDE

FIRENZE - MODA E SOLIDARIETA’ ALLA LEOPOLDA

CALCINAIA (PI) - BANCO FIORENTINO: NUOVA FILIALE A...

MARLIANA (PT) - ISOLATI A CAUSA DI UNA...

ASCIANO (SI) - IL PRIMO IMPIANTO PER BIOMETANO:...

AREZZO - Uccise vicino che gli demoliva casa,...

FIRENZE - BILANCIO: FUNARO, ” NOI AUMENTIAMO LE...

AREZZO - RISK MANAGEMENT: IL FORUM RESTA ARETINO...

FIRENZE - FILIERE AGROALIMENTARI, COMMISSARIO UE VISITA NEGOZIO...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia