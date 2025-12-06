SAN GIMIGNANO (SI) - UN GIARDINO OFFICINALE E UN FRUTTETO AL CARCERE

Avere cura di un giardino officinale e di un frutteto. E’ il progetto realizzato al carcere di Ranza a San Gimignano in provincia di Siena grazie a Estra.

Nel dettaglio, l’attività ha previsto la messa a dimora di 200 piante officinali, scelte per le loro molteplici proprietà benefiche, con una particolare attenzione a quelle per il benessere urologico, aspetto di rilievo data la popolazione esclusivamente maschile dell’istituto. Nel complesso si tratta di specie tipiche del clima mediterraneo come achillea, assenzio, elicriso, lavanda, melissa e origano, selezionate per la loro compatibilità con il terreno locale e il valore ambientale. Nel frutteto, invece, hanno messo radici 100 piante di uva spina e ribes nero.