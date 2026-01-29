Attualità

LIVORNO - UN PROGETTO PER DARE UN NUOVO VOLTO AGLI HANGAR CREATIVI

Rachele Campi
Hangar Creativi che riflettono un sogno, quello di creare una sorta di cittadella che possa collegare il Museo Fattori con la Terrazza Mascagni. E’ l’obiettivo dell’amministrazione Salvetti. Livorno punta a stendere un filo rosso che unisca cultura, giovani, spettacoli in spazi storici labronici. Per la precisione parliamo dell’ex deposito dell’atl. Un progetto che vede interessata una superficie di quasi 17 mila metri quadrati e che potrebbe partire tra poco più di un anno grazie ad un finanziamento regionale di 8 milioni e comunale di 3 e mezzo. Le porte degli Hangar però resteranno aperte anche a lavori non terminati grazie a un terzo finanziamento di 700 mila euro per usi transitori.

