LIVORNO - UNICOOP FIRENZE PROMUOVE: “VIOLENZA SULLE DONNE: BASTA!”

Rachele Campi
In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne Coop UNI Coop Firenze e le cooperative del distretto tirrenico rilanciano il loro impegno per alcune iniziative pensate per coinvolgere il grande pubblico sui temi della prevenzione, del contrasto alla violenza di genere e sostegno alle associazioni impegnate sul tema. Un impegno portato avanti anche dalla regione Toscana.

