PRATO - VERTENZA L’ALBA A SOLUZIONE, SUDD COBAS: “E’ STORIA”

E’ stata lunga, 193 giorni per la precisione, ma alla fine la vertenza dei lavoratori della stireria L’Alba è arrivata al traguardo sperato: nove operai torneranno al lavoro entro fine maggio, per gli altri sette ci sarà la precedenza per le successive assunzioni. Non è solo la vittoria di Sudd Cobas, il sindacato autonomo che si batte contro lo sfruttamento nel distretto; non è solo la riuscita del Tavolo di filiera aperto dalla Provincia di Prato; non è solo l’adesione compatta dei committenti de L’Alba che hanno firmato l’intesa con la nuova azienda che si è fatta carico dei lavoratori licenziati. E’ anche, anzi soprattutto, una svolta storica che scrive la rivoluzione nelle filiere della moda.

I lavoratori erano stati licenziati poco dopo la sindacalizzazione e da lì il presidio permanente di Sudd Cobas davanti alla fabbrica. Un braccio di ferro culminato in un’aggressione contro i manifestanti e sfociato nel Tavolo di filiera nel quale il sindacato ha chiesto un’assunzione di responsabilità ai committenti.

Da parte dei committenti la consapevolezza di aver dato un contributo alla costruzione di una filiera diversa e nuova.