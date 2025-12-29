Attualità

TOSCANA - VIGILANZA PRIVATA, SCIOPERO PER CONTRATTO INTEGRATIVO

Redazione
Redazione
La loro presenza è considerata strategica in un’ottica di politiche integrate per la sicurezza, ma i loro contratti di lavoro non riflettono questa importanza. Sono gli addetti alla vigilanza privata e ai servizi di sicurezza – 6mila in Toscana di cui duemila solo nella provincia di Firenze – che oggi hanno incrociato le braccia per uno sciopero regionale indetto da Filcams Cgil e UilTucs. Il problema infatti, è il contratto di secondo livello, presente non in tutte le città e non per tutti gli operatori, e comunque molto datato. I sindacati chiedono un contratto integrativo regionale che uniformi territori e posizioni, ma soprattutto restituisca dignità a questi lavoratori.

