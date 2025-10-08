PISTOIA - VININSALA: PISTOIA IN FESTA TRA GUSTO E CONVIVIALITÀ

Domenica 12 ottobre il centro storico di Pistoia si anima per una nuova edizione di VininSala, l’evento che unisce enogastronomia, socialità e territorio. Dalle 12 alle 20, ristoranti, bistrot e osterie del cuore cittadino apriranno le loro porte per accogliere i visitatori in un ricco itinerario di degustazioni. Saranno ben 26 i locali coinvolti, che offriranno complessivamente circa 150 etichette di eccellenze vinicole, abbinate a piatti di qualità pensati per l’occasione. L’iniziativa, organizzata dal Comparto Sala e promossa dal Consorzio Turistico Città di Pistoia con la collaborazione di Confcommercio Pistoia e Prato e il patrocinio del Comune, è un’ottima occasione per riscoprire la città. L’evento valorizza l’accoglienza e la cultura gastronomica locale, coinvolgendo sia locali storici che nuove realtà. I vini, provenienti da cantine di tutta Italia – come Fontanafredda, Col d’Orcia, Frescobaldi e altri – saranno protagonisti, insieme alle specialità gastronomiche proposte da ciascuna attività. Per partecipare, è possibile acquistare la card degustazione (tre assaggi) al costo di 10 euro (più 5 euro di cauzione per il bicchiere) direttamente alle casse in Piazza Sala e Via Roma. Un modo semplice per muoversi liberamente tra i locali e godersi i sapori del centro di Pistoia.