MONTESPERTOLI - VISITA DEI CITTADINI ALL’IMPIANTO DI CASA SARTORI

Maria Teresa Rabotti
Un incontro per conoscere come vengono lavorati i rifiuti e una visita guidata al Polo impiantistico di Casa
Sartori, a Montespertoli, in provincia di Firenze . Il progetto è promosso da Plures Alia in collaborazione con la Sezione Soci Coop di Scandicci.
L’impianto è composto da quattro digestori anaerobici per il trattamento dei rifiuti organici e la produzione di biogas, combustibile che viene poi trasformato in biometano, una fonte totalmente rinnovabile, flessibile, efficiente ed esempio perfetto di economia circolare. Un impianto che si armonizza perfettamente con l’ambiente che lo ospita.

