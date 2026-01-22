MONTESPERTOLI - VISITA DEI CITTADINI ALL’IMPIANTO DI CASA SARTORI

Un incontro per conoscere come vengono lavorati i rifiuti e una visita guidata al Polo impiantistico di Casa

Sartori, a Montespertoli, in provincia di Firenze . Il progetto è promosso da Plures Alia in collaborazione con la Sezione Soci Coop di Scandicci.

L’impianto è composto da quattro digestori anaerobici per il trattamento dei rifiuti organici e la produzione di biogas, combustibile che viene poi trasformato in biometano, una fonte totalmente rinnovabile, flessibile, efficiente ed esempio perfetto di economia circolare. Un impianto che si armonizza perfettamente con l’ambiente che lo ospita.