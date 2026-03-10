Attualità

FIRENZE - VOICES, IL FESTIVAL EUROPEO DEDICATO AL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE

Chiara Valentini
Chiara Valentini
Tre giorni per esaminare, attraverso 120 speakers internazionali e 60 appuntamenti, lo stato di salute dell’informazione. E’ Voices, il Festival europeo dedicato al Giornalismo che si è aperto per la sua terza edizione al Teatro del Maggio. Al centro del festival, attraverso contributi di giornalisti e personalità internazionali, le priorità che il dibattito mondiale impone anche al giornalismo.
Ma il Festival esplorerà anche il ruolo dell’intelligenza artificiale nel creare contenuti, la sicurezza dei giornalisti, la desertificazione dei media locali e i modelli economici imposti dal drenaggio di contenuti pubblicitari che ha provocato la rete; non mancherà un approfondimento sul nuovo quadro legislativo europeo sul giornalismo e un esame comparato, da parte del Media Pluralism Monitor, dei giornalisti europei. In questa classifica dei paesi dell’Unione (e di quelli che hanno fatto richiesta di entrare) l’Italia si colloca più o meno a metà con picchi negativi su problemi noti
Ma a caratterizzare i media nel nostro paese è anche la poca rappresentanza di genere soprattutto ai vertici.

