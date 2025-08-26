Attualità

LIVORNO - ZONA ROSSA, SALVETTI : “DESTRA STRUMENTALIZZA”

Rachele Campi
Zone rosse si, a patto che si faccia chiarezza anche sul fronte politico. Lo dice il sindaco di Livorno Luca Salvetti. La decisione è unanime. Per il primo cittadino però la destra sta strumentalizzando la questione sicurezza in vista delle regionali.

