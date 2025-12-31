Cronaca

SAN VINCENZO - COLPO ALLA CASTAGNETO BANCA, PATTUGLIE E POSTI DI BLOCCO

Rachele Campi
Rachele Campi
LIVE

Si stringe il cerchio intorno ai rapinatori che lunedì mattina sono entrati alla Castagneto Banca di San Vincenzo portando via un bottino da 330 mila euro. Al vaglio le immagini riprese dalle telecamere di video sorveglianza in tutto il centro cittadino, oltre a quelle dell’istituto bancario. La polizia ha già effettuato controlli sul territorio e perquisizioni in abitazioni e nelle auto di alcuni sospettati. Certo è che chi ha agito e’ entrato in banca con il volto quasi scoperto, sufficiente per ipotizzare un’età dei malviventi compresa tra i 40 e i 50 anni. La voce ha fatto trapelare un accento del sud Italia. Armati di taglierini hanno minacciato dipendenti e clienti, legando loro i polsi con fascette da elettricisti per poi dirigersi verso il caveau. Le indagini sono portate avanti dalla squadra mobile di Livorno. Essenziale anche l’ausilio delle forze dell’ordine locali che passano al setaccio San Vincenzo e zone limitrofe con pattugliamenti e posti di blocco.

Articoli correlati

FIRENZE - FIAMME SOTTO IL PONTE TRAMVIA, LINEA...

PRATO - Nuova scia di incendi dolosi a...

LUCCA - Sequestrati 40 kg di botti illegali

PRATO - Commando armato fa irruzione in un...

FIRENZE - Fondi ad Hamas: difensore, ‘indimostrata la...

PISTOIA - DONNA MUORE PER MALORE DOPO INVESTIMENTO...

FIRENZE - FINANZIAVANO HAMAS: A FIRENZE CELLULA ORGANIZZAZIONE...

PRATO - Cocaina, eroina, hashish e crack: cinque...

PISTOIA - OPERAZIONE ‘OCCHI DI GATTO’, POLSTRADA INCASTRA...

LUCCA - SCOPERTA BISCA CLANDESTINA: DODICI DENUNCE

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia