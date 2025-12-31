SAN VINCENZO - COLPO ALLA CASTAGNETO BANCA, PATTUGLIE E POSTI DI BLOCCO

Si stringe il cerchio intorno ai rapinatori che lunedì mattina sono entrati alla Castagneto Banca di San Vincenzo portando via un bottino da 330 mila euro. Al vaglio le immagini riprese dalle telecamere di video sorveglianza in tutto il centro cittadino, oltre a quelle dell’istituto bancario. La polizia ha già effettuato controlli sul territorio e perquisizioni in abitazioni e nelle auto di alcuni sospettati. Certo è che chi ha agito e’ entrato in banca con il volto quasi scoperto, sufficiente per ipotizzare un’età dei malviventi compresa tra i 40 e i 50 anni. La voce ha fatto trapelare un accento del sud Italia. Armati di taglierini hanno minacciato dipendenti e clienti, legando loro i polsi con fascette da elettricisti per poi dirigersi verso il caveau. Le indagini sono portate avanti dalla squadra mobile di Livorno. Essenziale anche l’ausilio delle forze dell’ordine locali che passano al setaccio San Vincenzo e zone limitrofe con pattugliamenti e posti di blocco.