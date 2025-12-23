LUCCA - SCOPERTA BISCA CLANDESTINA: DODICI DENUNCE

La riproduzione di un casinò vero e proprio con tavoli da gioco professionali, segnaposto per i giocatori, mazzi di carte, fiches e soldi in contanti. E’ stato scoperto in località Bicchio a Viareggio quello che la guardia di finanza di Lucca ritiene “il più importante centro di raccolta di scommesse clandestine della zona”. La sala giochi era stata ricavata in un immobile industriale piuttosto appartato, aperta dalle 22 fino alla mattina, frequentatissima da giocatori incalliti e scommettitori pronti a sfidare la fortuna. Dodici le persone identificate, tutte cinesi, tre delle quali individuate come gli organizzatori della bisca clandestina. La perquisizione della guardia di finanza ha portato al ritrovamento di numerosi appunti scritti a mano con i nomi in codice dei giocatori, oltre a quaderni con una contabilità parallela di rendiconto del cambio di denaro contante in fiches. Ognuna delle persone trovate nella bisca è stata perquisita: sequestrati complessivamente oltre 20mila euro. Trovata anche droga, in particolare hashish e marijuana. Il blitz della finanza si è concluso con 9 denunce per partecipazione al gioco d’azzardo, tre per esercizio di gioco d’azzardo, con il sequestro del denaro, delle attrezzature da gioco e di una macchinetta posta all’ingresso del locale per controllare le banconote degli scommettitori per evitare la circolazione di soldi falsi.