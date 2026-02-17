LUCCA - SEQUESTRATI OLTRE 7MILA ARTICOLI DI CARNEVALE

Costumi, parrucche, cappelli, spade, pugnali e pistole di plastica: oltre 7mila gli articoli di Carnevale sequestrati dalla guardia di finanza di Lucca al termine di un controllo in un negozio a Capannori. Articoli considerati non sicuri, privi delle certificazioni minime di sicurezza e delle indicazioni obbligatorie per il consumatore. Giocattoli e travestimenti destinati in particolare ai bambini e tutti completamente difformi alle norme in vigore e alle disposizioni previste dal Codice del consumo. Il titolare del negozio è stato denunciato e sanzionato: una volta conclusi gli accertamenti, rischia una multa fino a 25mila euro. La merce è stata sottoposta a sequestro amministrativo e dunque ritirata dal mercato. Continua l’attività della guardia di finanza a tutela del commercio e dei consumatori per contrastare gli illeciti che danneggiano il mercato italiano e rappresentano un rischio per la salute dei destinatari, in questo caso i bambini.