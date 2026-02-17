Cronaca

LUCCA - SEQUESTRATI OLTRE 7MILA ARTICOLI DI CARNEVALE

Nadia Tarantino
Nadia Tarantino
LIVE

Costumi, parrucche, cappelli, spade, pugnali e pistole di plastica: oltre 7mila gli articoli di Carnevale sequestrati dalla guardia di finanza di Lucca al termine di un controllo in un negozio a Capannori. Articoli considerati non sicuri, privi delle certificazioni minime di sicurezza e delle indicazioni obbligatorie per il consumatore. Giocattoli e travestimenti destinati in particolare ai bambini e tutti completamente difformi alle norme in vigore e alle disposizioni previste dal Codice del consumo. Il titolare del negozio è stato denunciato e sanzionato: una volta conclusi gli accertamenti, rischia una multa fino a 25mila euro. La merce è stata sottoposta a sequestro amministrativo e dunque ritirata dal mercato. Continua l’attività della guardia di finanza a tutela del commercio e dei consumatori per contrastare gli illeciti che danneggiano il mercato italiano e rappresentano un rischio per la salute dei destinatari, in questo caso i bambini.

Articoli correlati

PESCIA (PT) - LA CGIL CHIEDE CHIARIMENTI SULLA...

UCCISO DOPO UNA LITE AL PUB, PRESO IL...

PESCIA (PT) - TECNICO MUORE SCHIACCIATO DA LETTO...

AREZZO - LADRO MUORE DISSANGUATO DOPO TENTATO FURTO

FIRENZE - CROLLO CANTIERE VIA MARITI, CHIUSA INDAGINE:...

BIBBIENA (AR) - ESPLOSO FURGONE TRASPORTAVA OSSIGENO: FERITI...

PISA - AEROPORTO: INTERCETTATI 2 MILIONI DI EURO...

PORCARI - LUTTO CITTADINO PER L’ADDIO ALLA FAMIGLIA...

PRATO - ANCORA VIOLENZE NEL CARCERE DELLA DOGAIA

FIRENZE - Sfruttamento sul lavoro, il procuratore generale...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia