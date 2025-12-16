LUCCA - STUDIO MEDICO ABUSIVO PER AGOPUNTURA SCOPERTO DALLA FINANZA

Un appartamento in pieno centro storico a Lucca trasformato in ambulatorio abusivo per trattamenti di agopuntura. Lo ha scoperto la guardia di finanza che ha denunciato l’uomo che si sarebbe spacciato per medico ma in realtà, secondo quanto accertato, sprovvisto dei requisiti professionali e abilitativi richiesti dalla legge. L’appartamento era stato attrezzato per ricevere e curare i pazienti. I finanzieri non hanno trovato solo stanze adibite a sale mediche, ma anche aghi lasciati incustoditi all’interno di contenitori improvvisati e privi di sistema di sterilizzazione a conferma di un’attività svolta dal sedicente medico senza certificazioni sanitarie. A mettere gli inquirenti sulle tracce dell’uomo è stata la voce che da tempo circolava a Lucca di cure miracolose in un ambulatorio del centro. I finanzieri hanno sequestrato diverse materiale medico oltre a svariati scatoloni pieni di aghi per agopuntura, pratica che è riservata, secondo la norma, ai soli laureati in medicina e chirurgia in possesso di una specifica abilitazione. Il sedicente medico è indagato per esercizio abusivo della professione.