LIVORNO - SUGHERE, SCOPERTI CELLULARI TRASPORTATI CON DRONI IN CARCERE

Rachele Campi
Nove cellulari sequestrati diretti ai detenuti del carcere delle Sughere di Livorno. È il bilancio dell’operazione portata a termine dalla polizia penitenziaria. Alcuni sarebbero stati inviati all’interno delle mura carcerarie attraverso un drone. I dispositivi rinvenuti non erano semplici telefoni, alcuni erano corredati di cuffie wireless, cavi e sim card. Elementi che fanno pensare ad un’organizzazione ben strutturata. Tre telefoni sono stati individuati nell’area del campo sportivo. Secondo le prime ricostruzioni il materiale sarebbe stato portato da un drone dotato di un filo resistente e trasparente lungo circa 30 metri. Gli altri sei invece sono stati scoperti all’interno di un pacco dove al cui interno vi era una pentola con un doppio fondo. Apprezzamento e’ stato manifestato da parte del segretario provinciale del sindacato Sinappe, Agostino Candia che ha elogiato l’operato degli agenti. “Il loro impegno – ha detto – rappresenta una barriera fondamentale contro ogni tentativo di compromissione della sicurezza penitenziaria”.

