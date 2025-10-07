PISA - I DAZI AMERICANI CHE FANNO INFURIARE I PASTAI

Economia

Il prossimo anno il pastificio Martelli compirà 100 anni. Un traguardo importante nonostante il clima incerto degli ultimi tempi. Il problema sul tavolo restano i dazi, imposti dal presidente Donald Trump e l’intenzione di applicare dazi sulla pasta che arriveranno a toccare il 107% nel 2026. Alcuni pastifici italiani già stanno valutando azioni legali. Il provvedimento americano è l’esito di un’indagine antidumping condotta dal Dipartimento del Commercio statunitense, che accusa tredici marchi italiani di aver venduto pasta sul mercato Usa a prezzi inferiori al valore reale. C’è la speranza che un dialogo con l’Europa possa far cambiare idea al governo oltreoceano che però al momento continua sulla strada di una minaccia economica. Per l’Italia è in gioco un mercato da 700 milioni di dollari e un simbolo del Made in Italy.

