TOSCANA - PROVE DI TENUTA NEL CAMPO LARGO

“Meno male si vota tra poco” è un po’ il mantra “da bar” che stamani pronunciava a denti stretti chi leggeva le notizie su una possibile spaccatura del campo largo prima ancora di fiorire. Della possibilità cioè che il Movimento 5 Stelle possa sfilarsi dall’accordo per divergenze col PD su alcuni temi programmatici. Da qui, la speranza che il voto arrivi rapido, prima di nuovi scossoni. Sì, ma poi? Cosa accadrà il giorno dopo?

Il centrodestra vede l’ombra della frattura, e la cavalca con meme e sfottò, ma al quartier generale di via Forlanini si dissimula tranquillità: l’accordo è solido, confermano. Si tratta semmai di non ascoltare troppo le sirene, anche quelle interne ai 5 stelle, che sabato in un evento di presentazione dei candidati, ha dimostrato di non essere proprio compatto: qualche critica decisa per la scarsa partecipazione è arrivata per Irene Galletti (già consigliera uscente e nuovamente candidata, nonché papabile Assessora della giunta Giani) e il deputato Andrea Quartini. Prima di tutto, rivendicano gli attivisti più arrabbiati, c’è il tema delle candidature: scelte con logiche personalistiche e senza reale partecipazione. E poi le questione di contenuto, e sopra tutte il no all’ampliamento di Peretola e il tema acqua pubblica e multiutility, dato che ai grillini non sono piaciute le esternazioni del Comune di Firenze in merito.

Ma la leader pentastellata in Toscana ribadisce l’accordo, chiamandolo col suo nome “contratto”, e sostiene che niente è in discussione. In assemblea però, il collega Quartini è più netto: “se le aspettative saranno tradite non rimarremo nella futura giunta regionale. Oppure voteremo di volta in volta gli atti che arriveranno in Consiglio, come abbiamo sempre fatto, in una sorta di appoggio esterno”. Non proprio le migliori premesse per iniziare quel percorso che vorrebbe fare della Toscana il laboratorio nazionale del campo largo di governo, su cui anche Elly Schlein e il suo ormai sodale Bonaccini, scommettono totalmente. Un campo su cui per ora imperversa un meteo incerto, a 3 settimane dal voto.