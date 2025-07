TOSCANA - REGIONALI: SETTIMANA DECISIVA PER LA CONFERMA DI GIANI

La classifica del Sole 24 ore uscita oggi appare come l’ultimo tassello di un quadro in via di definizione. E forse, l’ultimo dito negli occhi per coloro che ancora sperano in una possibile spallata al presidente uscente. Perché, come in una mistica congiunzione delle sfere (o se volete, in un’orchestra perfettamente diretta) la stima espressa per Giani è stata un crescendo: prima mezzi circoli fiorentini (e non tutti di area riformista), poi una nutrita schiera di sindaci toscani (quelli dell’empolese, quelli del livornese e oggi quelli di Chianti e Valdarno); insomma, alcune tra le federazioni PD più forti a livello nazionale che hanno chiesto la sua conferma. E infine l’imprimatur, anche se indiretto, della classifica del Sole. Una sorta di soft power che spinge il segretario Fossi ad attivarsi a Roma per evitare il gianicidio, che sempre più assomiglierebbe invece ad un suicidio politico. Per adesso, la segreteria regionale ha tamponato con una nota ieri in serata: “i prossimi giorni saranno cruciali per definire alleanze e candidato” si legge, anche se è possibile che l’ordine di conferma non sia quello espresso nelle volontà di Fossi e compagni. Perché il popolo di Giani sembra poco incline ad accettare compromessi sul Governatore in virtù di un accordo tutto da costruire con 5 stelle e Avs. Quest’ultimi, ormai mesi fa, avevano tentato la mediazione, proponendo le primarie e tendendo dunque la mano ad uno forte nelle urne come Giani. I 5 stelle invece continuano a invocare discontinuità, citando anche il caso Prato, ma senza un consenso tale da impensierire il PD. Che dunque si trova a giocare una battaglia ombelicale: “deciderà Elly Schlein” confermano da via Forlanini. E con la data del voto ormai pressoché certa, sembra poter essere questa, in effetti, la settimana decisiva.