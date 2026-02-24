PIOMBINO - ACCIAIERIE, METINVEST E JSW VERSO LA FIRMA DELL’ACCORDO

Sono giorni decisivi per sbloccare l’accordo di programma tra Jsw e Metinvest Adria per il rilancio delle acciaierie di Piombino nell’area ex Lucchini attraverso la produzione di forni elettrici. Giovedì scorso al ministero dello sviluppo economico, alla presenza dell’autorità portuale, è stata trovata la quadra per l’uso delle banchine del porto da parte dei due gruppi industriali. Soluzione che elimina quello che viene definito l’ultimo ostacolo verso il traguardo della firma dell’accordo di programma allo stesso ministero. Firma attesa da mesi e ora diventata questione di giorni. Questo almeno è quanto emerge dall’incontro che i sindacati hanno avuto stamani con i vertici di Jsw, la società indiana che a Piombino realizza rotaie e che dopo la fatidica firma, darà gambe al proprio piano di investimenti e garantirà lavoro a oltre 650 persone comprese quelle in capo a Piombino logistic e Gsi. Secondo quanto riferito da Mauro Macelloni della Fiom, ci sarebbe anche un’altra notizia positiva per il personale inattivo che da troppo tempo chiede certezze per il suo futuro. La società indiana sarebbe disponibile a lavorare a un accordo sindacale che tuteli i circa 740 attuali lavoratori inattivi che devono essere presi in carico dagli italo ucraini di Metinvest con la firma dell’accordo di programma. Secondo quanto emerso dall’incontro di stamani, la bozza prevederebbe – in caso di mancata firma da parte di Metinvest – l’impegno di Jsw a continuare a farsi carico dei 740 inattivi con ammortizzatori sociali prorogati al 2029. Un paracadute importante nel peggiore degli scenari nella speranza sia solo teoria. Lo scopriremo nei prossimi giorni. Domani intanto, i sindacati saranno a Roma per un altro fronte caldo delle acciaierie piombinesi, la Liberty Magona, 560 lavoratori – interinali compresi – a casa, in attesa di capire se la Composizione negoziata della crisi (Cnc) sta andando in porto, cosa che permetterebbe la cessione a Trasteel.