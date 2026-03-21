FIRENZE - ASSEGNATO IL PREMIO “FEEDING EQUALITY – NUTRIRE LA PARITA’”

Unicoop Firenze ha premiato le aziende impegnate sulla parità di genere: a due imprese fornitrici della cooperativa consegnato i il Premio “Nutrire la parità” come simbolo di riconoscimento e stimolo alla diffusione di buone pratiche. le due aziende vincitrici sono Le Cotte di Pistoia e l’azienda Essity di Lucca