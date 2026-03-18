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FIRENZE - BILANCIO REGIONALE IN BILICO

Maria Teresa Rabotti
Maria Teresa Rabotti
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Annullata e riconvocata per il 31 marzo la seduta del consiglio regionale prevista per oggi per esaminare la variazione di bilancio destinata a coprire il disavanzo della sanità. A imporre lo stop sono stati i rilievi mossi una settimana fa dal Mef il Ministero dell’Economia sugli accantonamenti delle aziende sanitarie toscane, ritenuti non del tutto adeguati. Si parla di circa 30 milioni di euro

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