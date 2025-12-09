PISTOIA - DA BCC ALTA TOSCANA 35 BORSE DI STUDIO E 63 BONUS BEBÈ

Sono 35 – per un valore complessivo di 18.200 euro – le borse di studio che Banca Alta Toscana ha conferito a soci e figli di soci che hanno concluso con il massimo dei voti un ciclo di studi, dalle scuole medie alle superiori, fino all’università. Anche quest’anno, la consegna delle borse di studio – giunta alla 28° edizione – si è svolta insieme a quella dei bonus bebè, assegnati ai soci della Banca che hanno festeggiato la nascita di un figlio, particolarmente numerosi quest’anno, per un totale di 63. Il bonus consiste in un regalo di benvenuto di 400 euro (di cui 150 euro per l’apertura di un fondo pensione): il valore complessivo dei contributi alla natalità di questa edizione ammonta dunque a 25.200 euro. In 16 anni, Banca Alta Toscana ha distribuito 825 sussidi alle famiglie per la nascita di bambini, per un totale di oltre 300.000 euro.