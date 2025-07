MUGELLO - E LEGGE IL DECRETO ALLUVIONI: 60 MILIONI PER LA RICOSTRUZION

È legge il decreto per la ricostruzione post-alluvione in Emilia-Romagna, Marche e l’Alto Mugello in Toscana. Si aprono ora nuove prospettive per i territori colpiti dalle calamità del maggio 2023 e del settembre-ottobre 2024. Il provvedimento stanzia complessivamente 3,7 miliardi. Per la ricostruzione pubblica sono confermati i 2,6 miliardi già assegnati dalla precedente normativa, cui si aggiungono 100 milioni per gli eventi del 2024.

La principale novità è rappresentata dal programma straordinario pluriennale 2027-2038 da un miliardo per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, affidato ai Presidenti delle tre Regioni in qualità di Commissari contro il dissesto. Altri 30 milioni sono destinati al supporto operativo territoriale. “Uno stanziamento utilissimo – spiega l’assessora regionale all’ambiente e protezione civile – perché per la struttura commissariale sarebbe stato pressoché impossibile terminare i lavori nei tempi dettati dal PNRR. Si tratta comunque – prosegue Monni – di uno scambio di risorse, non fondi aggiuntivi. E non ne arriveranno altri”

La legge introduce le ordinanze speciali per interventi puntuali che richiedono procedure dedicate e un sistema di monitoraggio per accelerare i lavori. Sulla ricostruzione privata, la legge prevede contributi per danni minori con iter semplificato, una nuova disciplina per le attività economiche e la revisione del sistema degli acconti, più favorevole per famiglie e imprese. Entro l’estate sarà completata la ricognizione degli aventi diritto. La governance viene ridisegnata valorizzando il ruolo dei tre Sub-Commissari regionali e ampliando la Cabina di Coordinamento, che diventa l’organo centrale per l’elaborazione delle ordinanze e il riparto delle risorse.