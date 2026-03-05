FIRENZE - MUGNONE PIU’ SICURO CON L’INTERVENTO DI RFI

Potenzierà la sicurezza idraulica del torrente Mugnone l’intervento che Rfi sta realizzando lungo questo corso d’acqua che attraversa Firenze. Si tratta di un’opera richiesta dagli enti locali nel protocollo d’intesa per la costruzione del passante dell’alta velocità. Dopo l’alluvione del 1992, il Mugnone aveva bisogno di cure e i lavori per il sottoattraversamento fiorentino dell’alta velocità sono stati l’occasione giusta per intervenire.

Il tratto a valle verso la foce in Arno, è già stato realizzato. Ora le forze sono concentrate nella parte più centrale, quella che costeggia via Cosseria. Iniziati la scorsa estate per permettere di operare in alveo, i lavori dovrebbero terminare a cavallo tra il 2026 e il 2027.

Al termine saranno ripiantumati i 15 alberi tolti per far posto al cantiere che proseguirà nel tratto successivo, quello all’imbocco della ferrovia.

Seguiranno altri due interventi a monte del tratto più centrale del torrente