TOSCANA - PLURES SI RAFFORZA IN TOSCANA E IN ALTRE 4 REGIONI

Plures estende la propria presenza nella distribuzione del gas in Toscana, terra di origine della holding dei servizi pubblici, in Puglia, Molise, Abruzzo e Lazio. Un potenziamento nelle radici e nell’estensione territoriale diventato realtà dal 1° marzo grazie all’aggiudicazione di 8 dei 14 Atem, ambiti territoriali ottimali, di 2i Rete gas che Italgas ha dovuto cedere su indicazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). L’Associazione Temporanea di Imprese guidata da Plures e composta da Estra e Centria, società del Gruppo attive nel settore energia, ha messo sul piatto 186 milioni di euro per gli Atem Bari 2 Sud, Barletta-Andria-Trani, Pisa, Teramo, Massa Carrara, Viterbo, Campobasso e Frosinone 2. Un investimento su cui si stima un rendimento di circa il 5% ma soprattutto ampie economie di scala.

I territori coinvolti comprendono complessivamente 74 Comuni con un aumento di 190.000 nuovi punti di riconsegna che porteranno il totale gestito da 635mila a circa 825.000. Il valore delle reti gestite registrerà un incremento di circa il 30% rispetto al perimetro originario. Le infrastrutture interessate comprendono circa 2.600 chilometri di rete, 50 cabine di primo salto e oltre 600 gruppi di riduzione. Il volume annuo di gas distribuito è stimato in circa 180 milioni di metri cubi. La gestione operativa sarà curata da Centria, società di distribuzione del Gruppo Estra, che assumerà la gestione tecnica e operativa delle reti nei territori interessati. Oltre agli asset entreranno progressivamente in Centria 103 dipendenti provenienti da Italgas.