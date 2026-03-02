Attualità

TOSCANA - PLURES SI RAFFORZA IN TOSCANA E IN ALTRE 4 REGIONI

Redazione
Redazione
LIVE

Plures estende la propria presenza nella distribuzione del gas in Toscana, terra di origine della holding dei servizi pubblici, in Puglia, Molise, Abruzzo e Lazio. Un potenziamento nelle radici e nell’estensione territoriale diventato realtà dal 1° marzo grazie all’aggiudicazione di 8 dei 14 Atem, ambiti territoriali ottimali, di 2i Rete gas che Italgas ha dovuto cedere su indicazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). L’Associazione Temporanea di Imprese guidata da Plures e composta da Estra e Centria, società del Gruppo attive nel settore energia, ha messo sul piatto 186 milioni di euro per gli Atem Bari 2 Sud, Barletta-Andria-Trani, Pisa, Teramo, Massa Carrara, Viterbo, Campobasso e Frosinone 2. Un investimento su cui si stima un rendimento di circa il 5% ma soprattutto ampie economie di scala.
I territori coinvolti comprendono complessivamente 74 Comuni con un aumento di 190.000 nuovi punti di riconsegna che porteranno il totale gestito da 635mila a circa 825.000. Il valore delle reti gestite registrerà un incremento di circa il 30% rispetto al perimetro originario. Le infrastrutture interessate comprendono circa 2.600 chilometri di rete, 50 cabine di primo salto e oltre 600 gruppi di riduzione. Il volume annuo di gas distribuito è stimato in circa 180 milioni di metri cubi. La gestione operativa sarà curata da Centria, società di distribuzione del Gruppo Estra, che assumerà la gestione tecnica e operativa delle reti nei territori interessati. Oltre agli asset entreranno progressivamente in Centria 103 dipendenti provenienti da Italgas.

Articoli correlati

FIRENZE - SOCIAL HOUSING ALLA MANIFATTURA TABACCHI :...

PRATO - 23 ANNI FA MORIVA EMANUELE PETRI,...

LIVORNO - A LIVORNO RIORGANIZZAZIONE VIRTUOSA DELLA PROTEZIONE...

LIVORNO - UN PERCORSO DIDATTICO SUL RISCHIO ALLUVIONI

PISTOIA - QUESTURA PISTOIA: SALA AUDIZIONI PER VITTIME...

FIRENZE - SANITÀ: CONGRESSO FMMG AL CENTRO LE...

TOSCANA - VETRINA INTERNAZIONALE SULLA NAUTICA TOSCANA

FIRENZE - CASCINE: MOLTI PROGETTI MA NON ANCORA...

FIRENZE - GABRIELLI: “CPR NECESSARI, IL TEMA è...

CALENZANO (FI) - STRADA DEL CARLONE: PROSPETTIVE E...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia