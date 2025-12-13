PISTOIA - RAPPORTO CARITAS, CRESCONO DELL’8,5% I NUOVI POVERI

Nel primo semestre 2025 sono aumentati dell’8,5% gli accessi ai centri Caritas delle Diocesi di Pistoia e di Pescia, che comprendono anche territori in provincia di Prato, Firenze e Lucca. È quanto emerge dal Dossier sulle povertà e risorse 2025, presentato oggi. Un dato che fa riflettere e desta allarme. Tra le principali cause di povertà la perdita del lavoro, ma anche la casa e la salute.