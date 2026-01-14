TOSCANA - REGIONE, 3 MILIONI PER LE COSTE TOSCANE

La Giunta regionale ha approvato la delibera che stabilisce criteri e modalità per erogazione del contributo regionale per interventi di manutenzione e ripristino della costa e degli abitati costieri toscani. Il previsto stanziamento di 3 milioni euro relativo all’anno 2026 fa riferimento al Documento Operativo con il quale le Amministrazioni comunali, presenti lungo il litorale del territorio regionale, possono presentare richiesta di erogazione di un contributo a favore degli interventi stagionali di propria competenza a condizione di contribuire economicamente in misura pari ad almeno il 20% dell’importo totale delle opere. “Questo – spiega l’assessore all’Ambiente David Barontini – è il primo provvedimento concreto sul tema della salvaguardia delle coste toscane della nuova consiliatura. Vogliamo preservare e valorizzare la nostra splendida costa anche per contrastare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici”. Gli interventi ammessi al finanziamento riguardano la riprofilatura stagionale della spiaggia con materiali geologici inorganici e sedimenti marini, interventi di manutenzione di opere di difesa della costa e degli abitati costieri finalizzate alla protezione dall’invasione e dall’erosione delle acque marine e le operazioni di ripristino degli arenili, mentre restano esclusi gli interventi di manutenzione di opere marittime aventi finalità diversa dalla tutela della costa e degli abitati costieri, gli interventi di pulizia delle spiagge e di gestione o rimozione del materiale spiaggiato.