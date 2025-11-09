FIRENZE - “VIAGGIARE SICURI”: LA POLIZIA MUNICIPALE SUI MEZZI PUBBLICI

20 vigili urbani del servizio anti degrado che dal 10 novembre saranno impiegati, sia in divisa che in borghese,alle fermate e su alcune linee di bus e tram cittadini a tutela di passeggeri e conducenti. È il nuovo progetto ‘Viaggiare più sicuri’ presentato dalla Sindaca Funaro. Il progetto Viaggiare più sicuri ha una durata sperimentale di un anno con 1.000 servizi per un totale di 15.000 ore. Saranno impiegate almeno quattro le pattuglie ogni giorno tutti i giorni dalle 8 alle 20 (due per turno) e tutte le settimane saranno effettuati servizi notturni definiti anche sulla base di segnalazioni e situazioni contingenti. Gli agenti effettueranno presidi attivi nelle aree delle fermate in modo da scoraggiare e reprimere eventuali condotte illecite iniziando da quelle più critiche come quelle della stazione di Santa Maria Novella, piazza Dalmazia, Fortezza e piazza Paolo Uccello. Per i bus il servizio inizierà sulle linee 30 e 35: le linee successive saranno individuate sulla base delle segnalazioni e del confronto con i presidenti di Quartiere, Autolinee Toscane e i sindacati dei lavoratori.