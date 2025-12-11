PISTOIA - VIVAISMO, SOSTENIBILITÀ E RUOLO STRATEGICO DEL SETTORE

Un intenso pomeriggio di dialogo e confronto si è tenuto ieri a Pistoia, in occasione dell’assemblea aperta dell’Associazione Vivaisti Italiani, intitolata «La città delle piante. Dialogo sul vivaismo come motore economico, culturale e sociale per le comunità».

L’evento, che si è svolto nella Sala Maggiore a Palazzo comunale, ha messo al centro temi cruciali come la sostenibilità, l’educazione e la formazione, la comunicazione e le politiche di sostegno per il settore, sia in Italia che in Europa.

Diversi gli spunti di riflessione emersi, in particolare dalla tavola rotonda introduttiva che ha voluto rimarcare il ruolo strategico del vivaismo nella rigenerazione delle città del futuro.

Sono intervenuti, tra gli altri, il sottosegretario Patrizio La Pietra, l’assessore regionale all’agricoltura Leonardo Marras, la sindaca di Pistoia Anna Maria Celesti, il presidente di Fondazione Caript Luca Gori, il presidente di AVI Vannino Vannucci e il presidente del Distretto Vivaistico Ornamentale di Pistoia Francesco Ferrini.