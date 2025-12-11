Attualità

PISTOIA - VIVAISMO, SOSTENIBILITÀ E RUOLO STRATEGICO DEL SETTORE

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
LIVE

Un intenso pomeriggio di dialogo e confronto si è tenuto ieri a Pistoia, in occasione dell’assemblea aperta dell’Associazione Vivaisti Italiani, intitolata «La città delle piante. Dialogo sul vivaismo come motore economico, culturale e sociale per le comunità».
L’evento, che si è svolto nella Sala Maggiore a Palazzo comunale, ha messo al centro temi cruciali come la sostenibilità, l’educazione e la formazione, la comunicazione e le politiche di sostegno per il settore, sia in Italia che in Europa.
Diversi gli spunti di riflessione emersi, in particolare dalla tavola rotonda introduttiva che ha voluto rimarcare il ruolo strategico del vivaismo nella rigenerazione delle città del futuro.
Sono intervenuti, tra gli altri, il sottosegretario Patrizio La Pietra, l’assessore regionale all’agricoltura Leonardo Marras, la sindaca di Pistoia Anna Maria Celesti, il presidente di Fondazione Caript Luca Gori, il presidente di AVI Vannino Vannucci e il presidente del Distretto Vivaistico Ornamentale di Pistoia Francesco Ferrini.

Articoli correlati

PRATO - SOSTENIBILITà: UNA PIATTAFORMA PER AIUTARE LE...

TOSCANA - DDL MONTAGNA, A RISCHIO IL 50%...

TOSCANA - IL COLD IRONING NELLA BANCHINE DEI...

FIRENZE - ATTENZIONE ALL’AGRICOLTURA E ALLARME PESTE SUINA

FIRENZE - LA RISCOPERTA DEL TURISMO CULTURALE VIAGGIA...

FIRENZE - CONFISCA BENI: INTESA PROCURA GENERALE-FINANZA

LIVORNO - COLOSSI DEL TRASPORTO MARITTIMO INTERESSATI ALLA...

LIVORNO - FURTI IN CITTA’, IL PREFETTO CONVOCA...

FIRENZE - I Presepi di Cracovia: nella Chiesa...

PISTOIA - DA BCC ALTA TOSCANA 35 BORSE...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia