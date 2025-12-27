PISTOIA - DONNA MUORE PER MALORE DOPO INVESTIMENTO MORTALE SUOCERA

Prima la suocera investita a uccisa da un’auto, poi la nuora colta da malore mortale dopo aver assistito alla terribile scena. E’ un vero e proprio dramma familiare quello avvenuto ieri attorno alle 18 lungo la vecchia Fiorentina a Pistoia nei pressi del circolo arci di Sperone. Una doppia tragedia di Santo Stefano che ha suscitato sconcerto e tristezza in tutta la comunità. Le vittime si chiamavano Liliana Podestà, 87 anni e Laura Mecheri, 59 anni. Secondo quanto ricostruito fino a ora dalla polizia locale, l’anziana stava attraversando la carreggiata quando è stata colpita violentemente da una vettura diretto verso il Bottegone. L’impatto è stato fatale e i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. La nuora si è affacciata alla finestra di casa per poi scendere in strada. Di fronte a quella scena straziante ha accusato un malore ed è crollata a terra. Anche per lei l’intervento dei sanitari è stato vano. Il conducente del mezzo si è subito fermato per prestare soccorso e sarebbe risultato negativo all’alcoltest.

Laura Mecheri, lavorava come fisioterapista alla Fondazione Maic di Pistoia, che la ricorda così sui social: “Una persona speciale: gentile, sempre disponibile con tutti, capace di offrire ascolto e professionalità. Il suo modo di essere, unito alla competenza e alla dedizione al lavoro, ha lasciato un segno autentico in chi ha avuto il privilegio di conoscerla e di lavorare al suo fianco. La sua assenza lascia un vuoto enorme e incolmabile nella grande famiglia della Maic, che oggi si stringe nel ricordo e nella gratitudine per quanto Laura ha donato con discrezione e umanità”. La suocera, Liliana Podestà, era moglie di Giampiero Giusti, già presidente del Pistoia Basket dal 2002 al 2005; anche il nipote Alessandro era cresciuto nel settore giovanile biancorosso con alcune presenze in prima squadra. Domani, in occasione della partita contro Rimini, i cestisti pistoiesi scenderanno sul parquet con la canotta listata a lutto.