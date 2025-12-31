FIRENZE - FIAMME SOTTO IL PONTE TRAMVIA, LINEA INTERROTTA

Un incendio scoppiato ieri sera poco prima delle 23 sotto il ponte Margherita Hack e il viadotto San Donato ha danneggiato la struttura lungo cui corre la tramvia T2. I vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, hanno imposto verifiche tecniche a Gest. Di conseguenza la linea è interrotta da stamattina tra le fermate di viale Redi e Regione Toscana. Il collegamento di questo tratto non servito da tram è coperto da 4 bus sostitutivi che effettuano le fermate intermedie . Le fiamme hanno attaccato circa 50 metri di cavi di media tensione della tramvia e alcune masserizie accatastate sotto il ponte. Il fumo sprigionato dall’incendio ha raggiunto anche il garage San Donato e gli ascensori della struttura, rendendo necessarie operazioni di evacuazione dei fumi. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Il consigliere di FdI a Palazzo Vecchio Alessandro Draghi, puntando il dito contro i bivacchi presenti tra Mugnone e viale Redi, chiede lo sgombero dei giacigli e alla Regione e Consorzio di Bonifica di recintare l’area.