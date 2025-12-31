Cronaca

FIRENZE - FIAMME SOTTO IL PONTE TRAMVIA, LINEA INTERROTTA

Redazione
Redazione
LIVE

Un incendio scoppiato ieri sera poco prima delle 23 sotto il ponte Margherita Hack e il viadotto San Donato ha danneggiato la struttura lungo cui corre la tramvia T2. I vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, hanno imposto verifiche tecniche a Gest. Di conseguenza la linea è interrotta da stamattina tra le fermate di viale Redi e Regione Toscana. Il collegamento di questo tratto non servito da tram è coperto da 4 bus sostitutivi che effettuano le fermate intermedie . Le fiamme hanno attaccato circa 50 metri di cavi di media tensione della tramvia e alcune masserizie accatastate sotto il ponte. Il fumo sprigionato dall’incendio ha raggiunto anche il garage San Donato e gli ascensori della struttura, rendendo necessarie operazioni di evacuazione dei fumi. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Il consigliere di FdI a Palazzo Vecchio Alessandro Draghi, puntando il dito contro i bivacchi presenti tra Mugnone e viale Redi, chiede lo sgombero dei giacigli e alla Regione e Consorzio di Bonifica di recintare l’area.

Articoli correlati

PRATO - Nuova scia di incendi dolosi a...

SAN VINCENZO - COLPO ALLA CASTAGNETO BANCA, PATTUGLIE...

LUCCA - Sequestrati 40 kg di botti illegali

PRATO - Commando armato fa irruzione in un...

FIRENZE - Fondi ad Hamas: difensore, ‘indimostrata la...

PISTOIA - DONNA MUORE PER MALORE DOPO INVESTIMENTO...

FIRENZE - FINANZIAVANO HAMAS: A FIRENZE CELLULA ORGANIZZAZIONE...

PRATO - Cocaina, eroina, hashish e crack: cinque...

PISTOIA - OPERAZIONE ‘OCCHI DI GATTO’, POLSTRADA INCASTRA...

LUCCA - SCOPERTA BISCA CLANDESTINA: DODICI DENUNCE

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia