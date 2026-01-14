MASSA - INVALIDITA’ CIVILI IN CAMBIO Di SOLDI: 5 ARRESTI

Cronaca

Cinque arresti a Massa per presunti favori nel riconoscimento delle invalidità civili in cambio di denaro. I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza del gip con due arresti in carcere e tre ai domiciliari. Gli indagati, riporta il procuratore Piero Capizzoto, sono il medico legale della Asl, Maurizio Ratti, dirigente nella Commissione di valutazione medica collegiale che avrebbe sfruttato il ruolo “per influenzare e indirizzare l’esito delle pratiche”; Anna Santinami, accusata di complicità per aver redatto falsa certificazione medica; gli intermediari Elio Guatieri, Marco Lazzini e Giovanni Giusti , quest’ultimo consigliere comunale di maggioranza, eletto per la lista civica ‘Persiani sindaco’. Perquisiti case e uffici. Secondo la procura di Massa gli indagati avrebbero agito in modo illecito nell’ambito delle procedure per il riconoscimento delle invalidità civili per il conseguimento dei benefici assistenziali, previdenziali e lavorativi. I privati cittadini che hanno beneficiato dei presunti illeciti – descritti nell’ordinanza del gip – saranno sentiti dalla procura nei prossimi giorni, tuttavia sono già in corso gli accertamenti sulla loro posizione .Durante le perquisizioni sono stati sequestrati documenti cartacei e digitali. L’amministrazione comunale non è coinvolta nell’indagine che esulerebbe dalle sue funzioni politiche-amministrative.

