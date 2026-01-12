PRATO - Irruzione con il coltello in un negozio di via Pistoiese: la telecamera riprende tutto

Venerdì 9 gennaio, ore 14.50. Un uomo entra in un negozio di abbigliamento a gestione cinese in via Pistoiese. Impugna un grosso coltello, chiede soldi alla donna che è dietro il banco e quando lei dice “Oggi non ci sono soldi” lui allunga la mano, apre il cassetto, arraffa quello che trova e poi senza fretta esce raccomandando di chiudere la porta. E’ la scena ripresa dalla telecamera di sicurezza installata dentro il negozio. Il video è stato pubblicato su WeChat, il social più usato dai cinesi. Il filmato, una ventina di secondi in tutto, è diventato virale. E c’è che è pronto a scommettere che prima o poi qualcuno si ribellerà e allora la notizia sarà un’altra. Non risultano denunce presentate alla polizia o ai carabinieri. Ma a riguardare il video, stona l’atteggiamento sia della negoziante che del malvivente: quest’ultimo, che sembra di etnia pakistana, entra ed esce con calma, ha il cappuccio del giubbotto calato sulla testa ma il suo volto è riconoscibile; la donna non si spaventa, dice subito che non ci sono soldi come se già conosca il motivo di quella visita. Una rapina, forse non la prima. O forse un’estorsione.