Venerdì 9 gennaio, ore 14.50. Un uomo entra in un negozio di abbigliamento a gestione cinese in via Pistoiese. Impugna un grosso coltello, chiede soldi alla donna che è dietro il banco e quando lei dice “Oggi non ci sono soldi” lui allunga la mano, apre il cassetto, arraffa quello che trova e poi senza fretta esce raccomandando di chiudere la porta. E’ la scena ripresa dalla telecamera di sicurezza installata dentro il negozio. Il video è stato pubblicato su WeChat, il social più usato dai cinesi. Il filmato, una ventina di secondi in tutto, è diventato virale. E c’è che è pronto a scommettere che prima o poi qualcuno si ribellerà e allora la notizia sarà un’altra. Non risultano denunce presentate alla polizia o ai carabinieri. Ma a riguardare il video, stona l’atteggiamento sia della negoziante che del malvivente: quest’ultimo, che sembra di etnia pakistana, entra ed esce con calma, ha il cappuccio del giubbotto calato sulla testa ma il suo volto è riconoscibile; la donna non si spaventa, dice subito che non ci sono soldi come se già conosca il motivo di quella visita. Una rapina, forse non la prima. O forse un’estorsione.
PRATO - Irruzione con il coltello in un negozio di via Pistoiese: la telecamera riprende tutto
Un grosso coltello impugnato da un uomo a volto scoperto che nel primo pomeriggio di venerdì scorso entra in un negozio di abbigliamento e arraffa quello che trova nel cassetto. Poi con calma se ne va. Il fatto non risulta denunciato né alla polizia né ai carabinieri. Il video pubblicato sui social ha scatenato molte reazioni
