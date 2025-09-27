PRATO - Bundu a Prato per la lista Toscana Rossa: “Siamo noi l’unica vera alternativa”

La candidata di Toscana Rossa Antonella Bundu è intervenuta alla presentazione della lista pratese ribadendo come lei sia l’unica vera alternativa sia al campo largo sia al centrodestra. I sei candidati in corsa nel collegio di Prato sono Marco Chiti, l’ex candidata a sindaco Paola, Sandro Bigagli, Eva Santini, Fabio Lupetti e Rosa Barnaba. Nel video l’intervista ad Antonella Bundu.