PRATO - Bundu a Prato per la lista Toscana Rossa: “Siamo noi l’unica vera alternativa”

La candidata alla presidenza della Regione ha presentato i sei in corsa nella lista per il collegio pratese
Claudio Vannacci
La candidata di Toscana Rossa Antonella Bundu è intervenuta alla presentazione della lista pratese ribadendo come lei sia l’unica vera alternativa sia al campo largo sia al centrodestra. I sei candidati in corsa nel collegio di Prato sono Marco Chiti, l’ex candidata a sindaco Paola, Sandro Bigagli, Eva Santini, Fabio Lupetti e Rosa Barnaba. Nel video l’intervista ad Antonella Bundu.

