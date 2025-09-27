Politica

FIRENZE - IL LAVORO DELLE DONNE, SECONDA EDIZIONE PROMOSSA DA FDI

Fratelli d’Italia compatto a sostegno di Alessandro Tomasi per le elezioni regionali in Toscana. Al Palazzo dei Congressi di Firenze, la seconda edizione de “Il lavoro delle donne” ha visto sul palco il capo della segreteria politica del partito Arianna Meloni, insieme ai ministri Marina Calderone, Daniela Santanché e Eugenia Roccella, lanciare un chiaro messaggio di forza e unità del partito a favore del candidato del centrodestra.
L’evento, dedicato alle amministratrici locali di tutta Italia, ha offerto momenti di confronto su impresa, famiglia, formazione e impegno politico, valorizzando il ruolo delle donne nelle istituzioni e nei territori.
A margine, Giovanni Donzelli ha rilanciato la proposta di istituire una polizia regionale, sottolineando la centralità della sicurezza nel programma di FdI e nella candidatura di Tomasi.
La giornata si è conclusa con gli interventi delle giovani amministratrici, pronte a portare idee concrete e rinnovamento, in un segnale chiaro: Fratelli d’Italia è unito e determinato nel sostegno a Tomasi per la Toscana.

