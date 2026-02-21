FIRENZE - ‘L’ITALIA CHE RIPARTE’: CONVEGNO PD SU INDUSTRIA E ECONOMIA

Politica

“Il Pd deve diventare il partito delle politiche industriali per guidare la crescita del Paese che, se non fosse per il Pnrr, oggi sarebbe in fase di recessione”. A Firenze, al teatro Niccolini, ha fatto tappa ‘L’Italia che riparte’, campagna di ascolto organizzata dal Partito democratico per affrontare temi sui quali – ha detto parlando alla platea la segretaria Schlein – servono risposte immediate.
Confronto, scambio, ascolto: ieri la segretaria Schlein ha visitato le aziende del territorio.
Sul palco del teatro Niccolini anche manager, imprenditori, economisti e un lavoratore della Beko perché la Toscana, oggi, è terra di grandi crisi aziendali e dunque di grandi vertenze con centinaia di posti di lavoro a rischio.
Temi locali, temi nazionali ma anche uno sguardo oltre i confini. Schlein ha sottolineato la bocciatura dei dazi di Trump da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti. “Dazi – ha detto – minimizzati dal Governo Meloni, vediamo se Meloni attaccherà anche quei giudici o invece difenderà per una volta gli interessi italiani”.
E a proposito di Governo, il suggerimento di intraprendere una campagna elettorale verso le politiche del 2027 dove più che parlare male della Meloni si parli della proposta alternativa del Pd.

