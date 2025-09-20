Politica

FIRENZE - REGIONALI, 5 STELLE AI NASTRI DI PARTENZA: “NOI COERENTI”

Nadia Tarantino
Cinquantasei candidati nei tredici collegi toscani. Il Movimento 5 Stelle ai nastri di partenza per le Regionali di ottobre. Oggi il lancio ufficiale della corsa nella coalizione di centrosinistra a sostegno del presidente uscente Giani. Un appoggio che parte da 23 punti, quelli del contratto programmatico sottoscritto nelle settimane scorse.
Nessun cambio di passo, nessuno stravolgimento: i 5Stelle si preparano a passare da forza di opposizione a forza di maggioranza senza rinnegare nessuna battaglia.

