FIRENZE - REGIONALI: LA LEGA SUONA LA CARICA E SMENTISCE MALUMORI

Nadia Tarantino
E’ partita ufficialmente oggi la corsa della Lega verso le regionali di ottobre. Il segretario del partito, ministro e vicepremier Matteo Salvini, ha tenuto a battesimo i candidati delle liste di tutti i collegi e lo ha fatto a fianco del suo vice, l’eurodeputato Roberto Vannacci. ‘Basta, la Toscana svolta a destra’ è lo slogan delle regionali 2025. Dalla sanità alla sicurezza attacchi alla sinistra.
La Lega, nel 2019 primo partito della coalizione di centrodestra con il 22 per cento, punta a proposte concrete e fattibili a sostegno del candidato presidente e due volte sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi.
Clima teso in casa Lega a causa delle liste ‘vannaccizzate’, nonostante le quasi smentite di Salvini e Vannacci. Resta che diversi esponenti di partito hanno fatto passi indietro, tra loro, per esempio, il consigliere uscente Giovanni Galli: l’ex portiere della Fiorentina e della Nazionale ha detto no quando ha avuto conferma che non sarebbe stato capolista.

