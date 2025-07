FIRENZE - REGIONALI, SALVINI: “VENETO LA PRIORITÀ DELLA LEGA”

La Lega dice sì, anche se non a chiare lettere, a Alessandro Tomasi candidato per il centrodestra alla presidenza della Regione Toscana. Il tira e molla, il sì-no-forse pare definitivamente messo via. Matteo Salvini, leader della Lega oltre che vicepresidente del Consiglio e ministro per le Infrastrutture, ha fatto capire che è arrivato il momento di stringere con la coalizione. Dunque l’accordo sulla Toscana passa dal Veneto, regione, quella sì, su cui la Lega non intende lasciare la parola agli alleati. Ecco che qui si fa un passo indietro su Elena Meini, la consigliera regionale su cui il partito aveva puntato nella corsa alla Regionali. Del resto non si può avere tutto: in Veneto la Lega, in Toscana Fratelli d’Italia.