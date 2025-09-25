PRATO - Tomasi e Donzelli al Beste Hub per lanciare i candidati di FdI: “Possiamo conquistare la Regione”

Beste Hub al completo, ieri sera, per la serata di presentazione della lista di candidati pratesi di Fratelli d’Italia per le prossime elezioni regionali. A distanza di poco più di due settimane dal voto, e dopo un periodo di grande difficoltà interna ed esterna, il partito sembra aver ritrovato una platea unita mettendo da parte scandali e pagine roventi. Una lista cambiata in corsa e arrivata a ridosso con l’ultima data disponibile, con l’esclusione dei candidati Tommaso Cocci (ex segretario della loggia massonica del Sagittario, accusato di festini con droga e minorenni e alla fine vittima di revenge porn) e Claudio Belgiorno (indagato per aver partecipato, secondo la tesi della procura, al ricatto ai danni dell’avversario interno Cocci e per falsi rimborsi) sostituititi dalla capolista Chiara La Porta, Giovanni Sardi e Giulio Benelli. Al centro lavoro, sanità e prospettive per il distretto con uno sguardo netto all’occupazione giovanile più volte elencata tra le priorità del candidato del centrodestra Alessandro Tomasi. È infatti una delle aziende più importanti per la manifattura pratese quella scelta per la presentazione ufficiale. “L’economia, i nostri settori produttivi vengono prima di tutto- spiega Tomasi- senza lavoro la Toscana non esiste e senza opportunità di lavoro perdiamo i nostri giovani. Prato con la sua operosità ed il suo pensiero industriale ci insegna molto, i momenti di crisi ci sono ma possiamo rialzarci per creare opportunità e lavoro”.

Tra gli ospiti arrivati per lanciare la volata all’ex sindaco di Pistoia anche il coordinatore nazionale del partito da sempre braccio destro di Giorgia Meloni Giovanni Donzelli: “Fdi c’è ed è convinta che è possibile vincere la Regione Toscana- le parole di Donzelli – nessuno scommetteva su Meloni oggi tutto il mondo guarda quanto è brava. Il risultato di queste elezioni non è scontato, Tomasi è bravissimo ed è la persona giusta per cambiare la Toscana. Per vincere serve far capire ai cittadini che è possibile far arrivare il buon governo di Giorgia Meloni anche in questa regione”.

“Il tema dei temi è il lavoro- spiega il candidato per il collegio pratese Gianluca Banchelli– lo dico in una città in cui le crisi si susseguono, siamo al terzo semestre in calo. La politica deve assumersi la responsabilità del distretto, prendere il buono replicarlo e sostenerlo aiutando chi in questa tempesta è rimasto indietro”

“Una serata importante, sulla sanità c’è stata propaganda dalla Toscana rossa e tante bandierine- spiega Chiara La Porta onorevole di Fdi e candidata come capolista per le regionali nella lista di Fdi- L’emergenza urgenza è carente, il governo ha stanziato 8 miliardi per la sanità toscana anche quest’anno e c’è stato comunque bisogno dell’aumento dell’Irpef serve a mettere una toppa sugli sprechi. Sulle imprese? Si dicono a sostegno ma non fanno investimenti su infrastrutture e sugli impianti per lo smaltimento dei rifiuti, a pagare sono gli imprenditori. Conoscono solo propaganda e promesse non mantenute, con Tomasi mettiamo al centro i cittadini e le persone che ne hanno davvero bisogno”