Lucca - BOLLICINE TOSCANE, VENDEMMIA AL VIA IN VERSILIA

Metà agosto e le forbici sono già in azione in Versilia, dove tra i filari di Pinot Nero e Chardonnay si selezionano le migliori uve destinate alle bollicine di Toscana, un segmento in crescita nella regione e utile a compensare il calo delle vendite dei vini rossi. Il lavoro procede a pieno ritmo: le uve si presentano sane e di elevata qualità, promettendo vini di buona qualità.

Le operazioni di raccolta proseguiranno con Ciliegiolo, Merlot e Vermentino, per poi concentrarsi a settembre e ottobre su Sangiovese e Cabernet Sauvignon, vitigni chiave della produzione toscana, come Chianti Classico e Brunello di Montalcino. L’obiettivo resta consolidare la presenza sui mercati internazionali, anche alla luce delle nuove tariffe sulle importazioni negli Stati Uniti.