TOSCANA - CISL PROPONE A IMPRESE E ISTITUZIONI: “PATTO PER LA TOSCANA”

Costruire un Patto regionale di responsabilità tra istituzioni, parti sociali e sistema delle imprese. E’ la proposta che il Consiglio generale della Cisl Toscana, riunito oggi a Firenze avanza alla Regione. “Un Patto – ha detto nel suo intervento la segretaria generale Cisl Toscana Silvia Russo – fondato su impegni chiari SILVIA

Il confronto con le istituzioni e il mondo imprenditoriale è iniziato subito con la tavola rotonda “I destini dell’economia toscana all’interno del panorama nazionale” che ha completato i lavori della giornata. Tutti si dicono pronti a fare la propria parte a cominciare da Confindustria che crede che il futuro, nonostante la crisi sarà ancora moda e non la farmaceutica BIGAZZI ARTIGIANI

Voce fuori dal coro di richiesta di reindustrializzazione della Toscana è Confcommercio che invita a prendere atto della realtà sull’avanzata del terziario

Il presidente della Regione Eugenio Giani ricorda le azioni messe in campo per sostenere il tessuto produttivo Giani

Intervento pubblico che potrebbe non essere gradito dall’ospite d’onore della giornata di oggi, l’onorevole Luigi Marattin del partito Liberaldemocratico, sostenitore di un mercato in cui la mano pubblica è ridotta al minimo MARATTIN