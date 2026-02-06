Attualità

PRATO - Enel inaugura in via Marx il nuovo store: il primo in Toscana con il nuovo concept

La giornata di apertura è stata caratterizzata da momenti dedicati a consulenze personalizzate sulle nuove offerte e sui servizi di efficienza energetica, a cura del personale presente
Redazione
Redazione
LIVE

Centralità del cliente, vicinanza al territorio ed efficacia nelle offerte integrate per un uso più consapevole dell’energia. Si rinnova e si rafforza la mission di Enel sul territorio con l’apertura del nuovo Enel Store di Prato, in via Carlo Marx 72/74, in una zona centrale della città e il primo in Toscana con il nuovo concept, che non vuol essere un semplice punto vendita ma un vero e proprio luogo di relazione e di connessione per i cittadini pratesi che cercano risparmio in bolletta, soluzioni energetiche efficienti e personalizzate.

Al taglio del nastro del nuovo Spazio Enel sono intervenuti per Enel Energia Orazzo Carmine, capo area commerciale centro Italia; Daniele Rosati, responsabile Spazi Enel partner Toscana, i channel manager territoriali e marketing dell’azienda con l’imprenditore Fabio Dall’Acqua di ‘Energia Sostenibile’, partner specializzato nel settore energetico che gestisce la struttura di Prato e altri store in Toscana. Presenti anche Laura Chiavacci, sezione Energia Confindustria Toscana nord, ed i referenti locali affari istituzionali e comunicazione di Enel.

Nel nuovo store di Prato, innovativo nel design e negli ambienti dedicati all’accoglienza e alla consulenza, i cittadini potranno trovare offerte onnicomprensive che includono non solo opportunità di risparmio per energia e gas, ma anche servizi fibra, ricarica auto elettriche, installazione di pannelli fotovoltaici e soluzioni di efficienza energetica, facilitando il percorso verso l’elettrificazione dei consumi. Un’esperienza nel mondo dell’energia a 360° per un uso sempre più smart di una risorsa importante per le persone e per il pianeta.

La giornata di apertura è stata caratterizzata da momenti dedicati a consulenze personalizzate sulle nuove offerte e sui servizi di efficienza energetica, a cura del personale presente: non sono mancati attività di intrattenimento per grandi e piccoli tra musica, giochi, foto ricordo dell’evento e deliziosi gadget. Il nuovo spazio Enel sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19, nonché il sabato dalle 9 alle 13.

Articoli correlati

FIRENZE - PERINI (CISPEL): PER RISORSE ACQUA PUBBLICA...

FIRENZE - ALL’OSPEDALE DI CAREGGI MANCANO INFERMIERI

PRATO - RESTAURO ALL’OPIFICIO PER LA MADONNA DELLA...

FIRENZE - IN UN VOLUME I 256 ANNI...

FIRENZE - INAUGURATA LA PASSERELLA PEDONALE DI PONTE...

TOSCANA - TURISMO, IL CALO DELLA DOMANDA INTERNA...

LIVORNO - PER LA DARSENA EUROPA SERVE COESIONE...

LIVORNO - TRE PONTI: GRANDI OPERE SI RITIRA...

PALAZZUOLO SUL SENIO (FI) - LA DISCARICA FANTASMA...

PISTOIA - RIFIUTI ABBANDONATI, A PISTOIA OLTRE 550...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia