PRATO - Enel inaugura in via Marx il nuovo store: il primo in Toscana con il nuovo concept

Centralità del cliente, vicinanza al territorio ed efficacia nelle offerte integrate per un uso più consapevole dell’energia. Si rinnova e si rafforza la mission di Enel sul territorio con l’apertura del nuovo Enel Store di Prato, in via Carlo Marx 72/74, in una zona centrale della città e il primo in Toscana con il nuovo concept, che non vuol essere un semplice punto vendita ma un vero e proprio luogo di relazione e di connessione per i cittadini pratesi che cercano risparmio in bolletta, soluzioni energetiche efficienti e personalizzate.

Al taglio del nastro del nuovo Spazio Enel sono intervenuti per Enel Energia Orazzo Carmine, capo area commerciale centro Italia; Daniele Rosati, responsabile Spazi Enel partner Toscana, i channel manager territoriali e marketing dell’azienda con l’imprenditore Fabio Dall’Acqua di ‘Energia Sostenibile’, partner specializzato nel settore energetico che gestisce la struttura di Prato e altri store in Toscana. Presenti anche Laura Chiavacci, sezione Energia Confindustria Toscana nord, ed i referenti locali affari istituzionali e comunicazione di Enel.

Nel nuovo store di Prato, innovativo nel design e negli ambienti dedicati all’accoglienza e alla consulenza, i cittadini potranno trovare offerte onnicomprensive che includono non solo opportunità di risparmio per energia e gas, ma anche servizi fibra, ricarica auto elettriche, installazione di pannelli fotovoltaici e soluzioni di efficienza energetica, facilitando il percorso verso l’elettrificazione dei consumi. Un’esperienza nel mondo dell’energia a 360° per un uso sempre più smart di una risorsa importante per le persone e per il pianeta.

La giornata di apertura è stata caratterizzata da momenti dedicati a consulenze personalizzate sulle nuove offerte e sui servizi di efficienza energetica, a cura del personale presente: non sono mancati attività di intrattenimento per grandi e piccoli tra musica, giochi, foto ricordo dell’evento e deliziosi gadget. Il nuovo spazio Enel sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19, nonché il sabato dalle 9 alle 13.