FIRENZE - OPEN DAY ALLO STABILIMENTO CHIMICO E FARMACEUTICO MILITARE

Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, con i suoi oltre 170 anni di storia, è l’unica officina farmaceutica di Stato in Italia. Non è in competizione con le case farmaceutiche private ma complementare. La “produzione” per la quale è maggiormente conosciuto è quella della cannabis medica, di cui è l’unico produttore nazionale. Ma si occupa anche della distribuzione di quella che arriva dall’estero, garantendone la qualità. Ma il Farmaceutico si occupa anche dei cosiddetti “farmaci orfani”, quelli destinati cioè alle malattie rare (si parla di malattia rara quando colpisce cinque pazienti su diecimila) e ha spesso significato per coloro che ne soffrono la differenza tra la vita e la morte, comunque garantendo la serenità della consapevolezza di una cura, come per qualsiasi altra malattia. Nel giorno dell’unità nazionale e delle forze armate lo Stabilimento ha aperto le sue porte agli studenti delle scuole e ai cittadini in un open day per ripercorrere la sua storia (a partire dalla unità chirurgica mobile degli anni 50 ancora funzionante fino alla galleria della memoria che ricorda la strage di Castello avvenuta proprio qui), il suo presente e il suo futuro.