Attualità

FIRENZE - RIGASSIFICATORE, GIANI: “NIENTE PROROGA SENZA COMPENSAZIONI”

Rachele Campi
Rachele Campi
LIVE

A fronte di una richiesta di proroga da parte di SNAM, non c’è ombra delle compensazioni. E’ il presidente della Regione Toscana, nonché commissario del rigassificatore a Piombino, a precisare la situazione odierna. Da accordi la Italis Lng dovrebbe salpare quest’anno ma la volontà della società è palesemente quella di restare in Toscana. Per Giani non ci sono i presupposti per firmare ordinanze “Il mio mandato di commissario su Piombino è a disposizione ha detto”. E in attesa di un incontro con il ministro dell’ambiente Pichetto Fratin, punta sulle opere ad oggi ancora non realizzate. Opere che avrebbero dovuto ripagare il territorio per aver ospitato per anni il rigassificatore.

Articoli correlati

FIRENZE - PITTI FILATI TRA CRISI E VOGLIA...

FIRENZE - PONTE AL PINO: STOP 24 ORE...

LIVORNO - PROFESSORE CONDANNATO PER ABUSI SESSUALI SU...

TOSCANA - QUALITÀ DELL’ARIA MEGLIO PM MALE OZONO

STRASBURGO - MERCOSUR: PROTESTA COLDIRETTI STRASBURGO

FIRENZE - DEHORS: LE NUOVE REGOLE PER IL...

PRATO - Impianti sportivi, Confartigianato tende la mano...

FIRENZE - I PANELLINI DI SAN SEBASTIANO DISTRIBUITI...

TOSCANA - STRAGE BIANCA, 46 MORTI SUL LAVORO...

PISTOIA - FONDAZIONI BANCARIE TOSCANA, LUCA GORI NUOVO...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia