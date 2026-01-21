FIRENZE - RIGASSIFICATORE, GIANI: “NIENTE PROROGA SENZA COMPENSAZIONI”

A fronte di una richiesta di proroga da parte di SNAM, non c’è ombra delle compensazioni. E’ il presidente della Regione Toscana, nonché commissario del rigassificatore a Piombino, a precisare la situazione odierna. Da accordi la Italis Lng dovrebbe salpare quest’anno ma la volontà della società è palesemente quella di restare in Toscana. Per Giani non ci sono i presupposti per firmare ordinanze “Il mio mandato di commissario su Piombino è a disposizione ha detto”. E in attesa di un incontro con il ministro dell’ambiente Pichetto Fratin, punta sulle opere ad oggi ancora non realizzate. Opere che avrebbero dovuto ripagare il territorio per aver ospitato per anni il rigassificatore.