TOSCANA - TURISMO, IL CALO DELLA DOMANDA INTERNA RALLENTA LA CRESCITA

Il turismo, tra i settori trainanti della Toscana, è chiamato a nuove sfide per continuare a essere una delle punte di diamante della nostra economia. Gli ultimi dati Irpet attestano il ritorno del settore ai livelli del 2019 ma il calo del movimento interno ha determinato un rallentamento nella crescita. Si difendono le città d’arte, prodotto di punta della Toscana, e crescono le destinazioni montane, tirate dalla crescita del turismo esperienziale, mentre le aree costiere risultano più fragili, fortemente esposte alla concorrenza di destinazioni balneari in paesi a basso costo della vita. Il punto sul settore, tra sfide, opportunità e possibili criticità è stato fatto al Teatro Niccolini a Firenze in occasione del convegno ‘Regione e Comuni all’opera – Note e strumenti per il turismo in Toscana’, organizzato da Anci in collaborazione con Regione, Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana. L’assessore a economia, turismo e agricoltura Leonardo Marras ha posto l’accento sul nuovo Testo Unico che mette strumenti utili a disposizione di tutti gli operatori del settore .
Ci sono poi dei segnali che vanno interpretati anche rispetto a un contesto internazionale molto instabile e al mercato americano, fondamentale per la Toscana, che potrebbe determinare cambiamenti legati all’andamento del dollaro e alle politiche protezioniste.

