PISA - UN PONTE MOBILE SULLO SCOLMATORE. PRESENTATA IPOTESI

Accordo trovato per la realizzazione del ponte mobile sul canale Scolmatore. La nuova infrastruttura si farà, secondo un progetto condiviso da tutti gli enti coinvolti: Regione Toscana, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Province di Pisa e di Livorno e Comuni di Pisa e di Livorno. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e Davide Gariglio, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, insieme ai rappresentanti delle due Province e dei due Comuni coinvolti, hanno presentato il documento di fattibilità del progetto del ponte e illustrato le prossime tappe del percorso per la sua realizzazione. Primo passo sarà l’avvio del percorso di progettazione, con la messa a gara degli interventi relativi alla progettazione di fattibilità tecnico-economica, per un investimento complessivo di 1,4 mln di euro coperto per 1,2 milioni dall’Autorità di Sistema Portuale e per 200mila euro dalla Regione Toscana. Nei prossimi giorni verrà rinnovato il Protocollo di intesa del 2024 tra Regione Toscana, Comune di Livorno, Comune di Pisa, Provincia di Livorno, Provincia di Pisa, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Port Authority di Pisa grazie al quale è stato costituito il tavolo tecnico per l’individuazione del soggetto attuatore dell’intervento. Tra i compiti del tavolo anche quelli di individuare la soluzione progettuale tecnicamente più idonea e di verificare modalità e tempi per il recepimento e l’utilizzo delle risorse finanziarie necessarie alla progettazione e realizzazione dell’opera (stimati circa 35 milioni di euro). Il passaggio successivo sarà quello della predisposizione da parte del soggetto attuatore dei documenti di gara, con l’obiettivo di arrivare alla gara di appalto dei lavori nel 2027.