Cronaca

LUCCA - Sequestrati 40 kg di botti illegali

Rachele Campi
Rachele Campi
LIVE

Più di 44 chili di materiale pirotecnico artigianale, “altamente esplosivo” è stato sequestrato a Lucca dalla Guardia di finanza, che ha denunciato il venditore e due acquirenti. Il primo pubblicizzava la sua attività sui social, con consegne a mano in città e nel resto della Toscana e tramite spedizioni in altre regioni. Achille il nome in codice, “un nickname epico per consegne precise ed esplosive” come si presentava in un post sui social. Dopo un attività di monitoraggio, le Fiamme gialle sono riuscite a identificalo, mentre stava ricevendo del denaro da due giovani, in cambio di una scatola. All’interno del plico 3 candelotti esplosivi da 1,2 kg ciascuno. Nelle successive perquisizioni, i finanzieri hanno scoperto 685 articoli pirotecnici artigianali, il cui peso supera i 44 kg di materiale esplosivo. Il venditore è stato denunciato per fabbricazione o commercio abusivo di materie esplodenti, gli acquirenti per detenzione illegale.

Articoli correlati

PRATO - Commando armato fa irruzione in un...

FIRENZE - Fondi ad Hamas: difensore, ‘indimostrata la...

PISTOIA - DONNA MUORE PER MALORE DOPO INVESTIMENTO...

FIRENZE - FINANZIAVANO HAMAS: A FIRENZE CELLULA ORGANIZZAZIONE...

PRATO - Cocaina, eroina, hashish e crack: cinque...

PISTOIA - OPERAZIONE ‘OCCHI DI GATTO’, POLSTRADA INCASTRA...

LUCCA - SCOPERTA BISCA CLANDESTINA: DODICI DENUNCE

PISA - BAMBINA AGGREDITA DA TRE CANI: SALVATA...

MONTECATINI TERME - AGGRESSIONE BRUTALE IN CENTRO, UOMO...

PRATO - DEGRADO E SFRUTTAMENTO: BLITZ IN UNA...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia