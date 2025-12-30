LUCCA - Sequestrati 40 kg di botti illegali

Più di 44 chili di materiale pirotecnico artigianale, “altamente esplosivo” è stato sequestrato a Lucca dalla Guardia di finanza, che ha denunciato il venditore e due acquirenti. Il primo pubblicizzava la sua attività sui social, con consegne a mano in città e nel resto della Toscana e tramite spedizioni in altre regioni. Achille il nome in codice, “un nickname epico per consegne precise ed esplosive” come si presentava in un post sui social. Dopo un attività di monitoraggio, le Fiamme gialle sono riuscite a identificalo, mentre stava ricevendo del denaro da due giovani, in cambio di una scatola. All’interno del plico 3 candelotti esplosivi da 1,2 kg ciascuno. Nelle successive perquisizioni, i finanzieri hanno scoperto 685 articoli pirotecnici artigianali, il cui peso supera i 44 kg di materiale esplosivo. Il venditore è stato denunciato per fabbricazione o commercio abusivo di materie esplodenti, gli acquirenti per detenzione illegale.