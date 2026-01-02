Cronaca

LUCCA - TRUFFA DEL FINTO COMMISSARIO, PENSIONATO PERDE 50 MILA EURO

E’ caduto nella trappola del finto commissario ed ha perso 50 mila euro. Nel mirino di una truffa telefonica un pensionato di Lucca. Invitato nelle settimane scorse a fare bonifici su due conti correnti. Tutto è iniziato con una telefonata, sul display del cellulare dell’uomo i truffatori sono riusciti a far apparire il numero della questura, per rendere tutto più credibile. Una voce, quella di un sedicente commissario, gli spiega che è tra le persone scelte per una simulazione per verificare alcune truffe e che per questo deve effettuare dei bonifici. Tra luglio e ottobre l’uomo ha versato decine di migliaia di euro. E’ stata la banca, dove un pensionato aveva il conto, ad accorgersi dei movimenti di denaro sospetti diretti a due codici iban e a chiamare le forze dell’ordine. Un alert scattato per verificare appunto che non si trattasse di una truffa. La vittima ha messo a disposizione dell’autorità tutte le chat in cui ha avuto un dialogo con i truffatori. Tutto per cercare di individuarli e per recuperare il denaro.

