Economia

Firenze - Bankitalia: Toscana 2025 “crescita modesta, debole di fondo”

Redazione
Redazione
LIVE

“Una crescita piuttosto modesta”Così Banca d’Italia, nel suo rapporto annuale presentato stamani, bolla l’economia toscana: la crescita è dello 0,4% contro lo 0.5% nazionale e il ritardo rispetto al Centro Nord cresce. “Possiamo confermare una debolezza di fondo dell’economia toscana – ha spiegato Vito Barone, direttore della sede fiorentina di Bankitalia – prima la Toscana aveva una crescita superiore alla media, dal 2021 non accade più”. L’export ha segno più solo grazie al farmaceutico e ai metalli preziosi, settori considerati a basso valore aggiunto. Sia grazie ai contributi pubblici che a un atteggiamento prudenziale degli imprenditori, redditività e liquidità presentano buoni indici. Di contro risultano limitati gli investimenti privati e sotto la media nazionale quelli in tecnologia avanzata, fattore considerato determinante per la crescita dei margini e della produttività. Sul fronte lavoro, è vero che il tasso di disoccupazione è tra i più bassi d’Italia ma rispetto al grado di competenze di ogni impiego siamo scivolati da sopra a sotto la media nazionale. Questo perché aumenta il lavoro a bassa competenza, che significa soprattutto commercio e turismo. Per il 2026 le prospettive non sono migliori a causa del quadro geopolitico internazionale fortemente instabile.

Articoli correlati

Siena - Intesa vuole Mps, sul piatto 30,6...

Firenze - Kering, stop ai licenziamenti unilaterali in...

Toscana - A Firenze una impresa su cinque...

FIRENZE - Visco ospite della Camera di Commercio...

Firenze - Intelligenza artificiale, il futuro entra in...

LIVORNO - ECONOMIA E LAVORO: IL PORTO HA...

Firenze - Acqua pubblica, niente sospensiva per Acea

Firenze - Fondi europei, Toscana nella top 5...

Scandicci - Crisi Kering, in mille chiedono tutela...

Toscana - Industria Toscana: profitti su ma salari...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia