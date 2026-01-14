Cronaca

LIVORNO - ATTRAVERSA LA STRADA E VIENE TRAVOLTA, GRAVE UNA SEDICENNE

Rachele Campi
Si trova nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Livorno, la sedicenne investita sulle strisce di Viale Carducci all’incrocio con viale del Risorgimento. Stava andando a scuola ma un uomo di 59 anni che guidava uno scooter l’ha investita. Anche lui versa in grave condizioni. Secondo una prima ricostruzione l’uomo procedeva in direzione della stazione ferroviaria, dopo l’impatto violento con la ragazza con il motorino sarebbe finito contro un’auto che procedeva in senso contrario. La polizia municipale indaga per stabilire le responsabilità e l’esatta dinamica dell’incidente, ma il dato certo è che la ragazza stava attraversando sulle strisce pedonali. Non sarebbe stato rispettato probabilmente un semaforo rosso. Le immagini delle telecamere sono al vaglio degli investigatori.

